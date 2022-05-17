В Украине количество бойцов теробороны возросло до 110 тысяч
По состоянию на 17 мая количество бойцов украинской территориальной обороны составило примерно 110 тысяч.
Об этом на брифинге заявил начальник штаба ТрО ВСУ Сергей Собко, передает РБК-Украина.
"Сейчас Силы территориальной обороны ВСУ составляют около 110 тысяч человек. Кроме того, на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных общин, которые являются составной частью Территориальной обороны Украины", - заявил Собко.
Также он отметил, что тероборона уже получает современное западное вооружение.
"Вооружение, которое мы и наши части дополнительно внештатно имеем, а это пулеметы, противотанковые комплексы, гранатометы, ПЗРК - все это отечественное и оружие, которое мы получаем от наших стран-партнеров”, - рассказал Собко.
Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.
Также мы писали, что Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Порядок существенно расширен.
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