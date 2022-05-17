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В Украине количество бойцов теробороны возросло до 110 тысяч

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Киев, Вторник 17 мая 2022 17:28
В Украине количество бойцов теробороны возросло до 110 тысяч Фото: бойцы территориальной обороны (facebook.com/collectsion)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 17 мая количество бойцов украинской территориальной обороны составило примерно 110 тысяч.

Об этом на брифинге заявил начальник штаба ТрО ВСУ Сергей Собко, передает РБК-Украина.

"Сейчас Силы территориальной обороны ВСУ составляют около 110 тысяч человек. Кроме того, на сегодняшний день уже создано более 700 добровольческих формирований территориальных общин, которые являются составной частью Территориальной обороны Украины", - заявил Собко.

Также он отметил, что тероборона уже получает современное западное вооружение.

"Вооружение, которое мы и наши части дополнительно внештатно имеем, а это пулеметы, противотанковые комплексы, гранатометы, ПЗРК - все это отечественное и оружие, которое мы получаем от наших стран-партнеров”, - рассказал Собко.

Напомним, ранее Верховная рада Украины приняла законопроект, который расширяет полномочия территориальной обороны. Теперь бойцы ТРО смогут выполнять свои задания в районах, где проходят боевые действия.

Также мы писали, что Кабинет министров внес изменения в порядок применения оружия членами добровольческих формирований территориальных общин. Порядок существенно расширен.

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