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Зеленський схвалив відстрочку штрафів для власників "євроблях"

Новини » Політика    20.09.2019 - 13:43
Зеленський схвалив відстрочку штрафів для власників "євроблях"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Штрафи для власників "євроблях" відкладаються ще на три місяці

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про відтермінування штрафів для власників "євроблях". Про це свідчать дані на сторінці закону на сайті Верховної ради.

Повідомляється, що станом на 20 вересня закон повернули до Верховної Ради за підписом президента.

Відзначимо, законом про відстрочку штрафних санкцій за порушення порядку ввезення транспортних засобів до України передбачена відстрочка штрафів за нерозмитнені "євробляхи" ще на 90 днів. Таким чином, пільговий період збільшено з 270 до 360 днів.

У той же час розмитнити свої автомобілі власники зможуть тільки за 100% ставками акцизного збору.

Раніше також повідомлялося, що в Україні планують змінити порядок розмитнення "євроблях". Зокрема, в міністерстві інфраструктури пропонують розділити такі авто на дві категорії. Перша - це старі автомобілі, які вже знаходяться на території України (до певного обсягу і до певного віку). Такі авто можуть бути розмитнені за єдиною ставкою і єдиним платежем. Більш нові автомобілі будуть оформлятися за спеціальною формулою.

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