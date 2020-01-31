Зеленский одобрил отсрочку окончательного перехода ВР на электронный документооборот

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект №2492, которым предусмотрена отсрочка окончательного перехода на электронный документооборот до 1 сентября 2020 года, передает корреспондент РБК-Украина.

Последний этап прохождения документа - возвращен с подписью от президента.

Предусматривается, что с 4 февраля по 1 сентября 2020 года будет переходный период, в течение которого будет действовать как бумажная, так и электронная форма законодательного процесса.

Документом вносятся соответствующие изменения в Регламент ВР, которыми определяется термин "письменная форма документа".

Законом также вводится эталонная база нормативных документов в электронном виде, принятых Радой актов и устанавливаются гарантии свободного и бесплатного доступа граждан к такой базе.

Напомним, 16 января парламент принял во втором чтении законопроект №2492, за документ проголосовал 251 нардеп.

Как писало РБК-Украина ранее, в Верховной раде заверяли, что полный переход парламента на электронный документооборот состоится в начале 2020 года.

В конце декабря парламент принял за основу законопроект №2492. Нардепы одобрили соответствующий законопроект 259 голосами.