Зеленский одобрил отмену лицензий операторам телекоммуникаций

Президент Украины 23 сентября подписал законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию". Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной рады.

Последний этап прохождения - закон подписан, возвращен с подписью от президента.

Следует отметить, этот проект закона был определен Зеленским как неотложный.

Законом устраняется законодательная коллизия норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключается из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусмотрено заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

Напомним, Рада 18 сентября поддержала во втором чтении законопроект №1050, за документ проголосовали 349 парламентариев.

Как писало РБК-Украина ранее, данный закон парламент принял за основу 10 сентября. Нардепы также одобрили подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Кроме того, 19 сентября ВР поддержала за основу в первом чтении законопроект №2035 "О внесении изменений в некоторые законы Украины об обеспечении прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием". За проект закона проголосовали 290 депутатов ВР.