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Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций

Новости » Политика    18.09.2019 - 11:25
Рада отменила лицензии операторам телекоммуникаций
Фото: парламент (Виталий Носач/РБК-Украина)

Соответствующий законопроект парламент принял во втором чтении

Верховная рада Украины поддержала во втором чтении законопроект №1050 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о сокращении перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию", передает корреспондент РБК-Украина.

За документ проголосовали 349 парламентариев.

Следует отметить, этот проект закона был определен президентом Украины Владимиром Зеленским как неотложный.

Законом предусматривается устранить законодательную коллизию норм закона о лицензировании и закона о телекоммуникациях, а именно исключить из перечня видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию, деятельность в сфере телекоммуникаций. Документом предусматривается заменить лицензирование видов деятельности в сфере телекоммуникаций на предоставление сообщения субъектами хозяйствования.

В пояснительной записке указано, что закон будет способствовать уменьшению админдавления на субъекты хозяйствования и упрощению условий создания и ведения бизнеса в сфере телекоммуникаций.

Напомним, данный закон ВР приняла за основу 10 сентября. Нардепы проголосовали за подготовку документа ко второму чтению по сокращенной процедуре.

Добавим, в конце июля Кабинет министров Украины отменил лицензирование при импорте и экспорте спирта, алкоголя и сигарет.

Как писало РБК-Украина, Рада сегодня приняла во втором чтении законопроект №1080 "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины и Уголовно-процессуальный кодекс Украины об уменьшении давления на бизнес".

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