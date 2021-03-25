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Зеленский одобрил новые льготы в рамках проекта "инвестняни"

Новина українською → Украина, Четверг 25 марта 2021 16:46
Зеленский одобрил новые льготы в рамках проекта "инвестняни" Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Президент Владимир Зеленский подписал изменения в Налоговый кодекс во исполнение закона об "инвестиционных нянях". Речь идет о законопроекте №3761.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Этот закон временно, до 1 января 2035 года, предоставляет налоговые льготы для инвестора со значительными инвестициями, который является стороной специального инвестиционного договора.

Документ освобождает от налогообложения НДС операции по ввозу товаров, ввозимых инвесторами со значительными инвестициями.

Указанные налоговые льготы предоставляются при условии, что ввозимые товары изготовлены не ранее чем за три года до даты их ввоза в Украину, не были в использовании, а также не происходят из государства-оккупанта, или государства-агрессора, или с оккупированной территории Украина.

Перечень и объемы ввоза таких товаров утверждает Кабинет министров вместе с заключением специального инвестиционного договора.

Освобождение от пошлины ввоза оборудования для крупных инвестпроектов

Также глава государства подписал изменения в Таможенный кодекс в рамках "инвестнянь".

Закон предусматривает до 1 января 2035-го освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Оно должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

КМУ опять-таки будет определять перечень и объемы такого оборудования.

В законе прописали коды товаров согласно УКТВЭД, на которые распространяется освобождение от пошлины.

Напомним, эти законопроекты Рада одобрила во втором чтении в начале марта.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года парламент одобрил в повторном втором чтении законопроект №3760 президента об "инвестиционных нянях".

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