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В Украине освободили от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов

Новина українською → Украина, Вторник 02 марта 2021 13:17
В Украине освободили от пошлины ввоз оборудования для крупных инвестпроектов Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Верховная рада внесла изменения в Таможенный кодекс в рамках проекта "инвестиционные няни". Нардепы одобрили соответствующий законопроект №3762 во втором чтении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию заседания Рады.

За документ проголосовали 256 нардепов.

Закон предусматривает до 1 января 2035-го освободить от налогообложения ввозной пошлиной оборудование для реализации инвестиционного проекта со значительными инвестициями. Оно должно быть новым и изготовленным не ранее чем за 3 года до даты регистрации инвестиционного проекта со значительными инвестициями.

Кабинет министров будет определять перечень и объемы такого оборудования.

При доработке ко второму чтению в законе прописали коды товаров согласно УКТВЭД, на которые распространяется освобождение от пошлины.

Напомним, за основу этот закон нардепы одобрили в начале сентября прошлого года.

Как писало РБК-Украина, в середине декабря 2020 года парламент одобрил в повторном втором чтении законопроект №3760 президента Владимира Зеленского об "инвестиционных нянях".

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