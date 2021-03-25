ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Зеленський схвалив нові пільги в рамках проекту "інвестняні"

Новость на русском → Україна, Четвер 25 березня 2021 16:46
Зеленський схвалив нові пільги в рамках проекту "інвестняні" Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Президент Володимир Зеленський підписав зміни до Податкового кодексу на виконання закону про "інвестиційних нянь". Йдеться про законопроект №3761.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

Цей закон тимчасово, до 1 січня 2035 року, надає податкові пільги для інвестора зі значними інвестиціями, який є стороною спеціального інвестиційного договору.

Документ звільняє від оподаткування ПДВ операції з ввезення товарів, що ввозяться інвесторами зі значними інвестиціями.

Вказані податкові пільги надають за умови, що товари, які ввозяться, виготовлені не раніше ніж за три роки до дати їхнього ввезення в Україну, не були у використанні, а також не походять з держави-окупанта, або держави-агресора, або з окупованої території України.

Перелік та обсяги ввезення таких товарів затверджує Кабінет міністрів разом з укладенням спеціального інвестиційного договору.

Звільнення від мита ввезення устаткування для великих інвестпроектів

Також глава держави підписав зміни до Митного кодексу у рамках "інвестнянь".
Закон передбачає до 1 січня 2035-го звільнити від оподаткування ввізним митом обладнання для реалізації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями. Воно повинно бути новим і виготовленим не раніше ніж за 3 роки до дати реєстрації інвестиційного проекту зі значними інвестиціями.

КМУ знову-таки буде визначати перелік і обсяги такого обладнання.

У законі прописали коди товарів згідно з УКТЗЕД, на які поширюється звільнення від мита.

Нагадаємо, ці законопроекти Рада схвалила в другому читанні на початку березня.

Як писало РБК-Україна, в середині грудня 2020 року парламент схвалив у повторному другому читанні законопроект №3760 президента про "інвестиційних нянь".

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Володимир Зеленський инвесторы
NEWS
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
Китайський CoronaVac доставлять в Україну вже сьогодні: що відомо про вакцину
DAILY
Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Правосуддя в мережі. Як і навіщо команда Зеленського створює "суд в смартфоні"