Зеленский одобрил новую процедуру избрания руководителей вузов: что изменится

Согласно принятому закону, если в выборах приняли участие двое или более кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

Участие во втором туре выборов будут принимать 2 кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем вуза будет считаться кандидат, который набрал более 50% голосов, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.