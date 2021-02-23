UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Зеленский одобрил новую процедуру избрания руководителей вузов: что изменится

Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский сегодня подписал закон, который предусматривает обновление процедуры избрания руководителей учреждений высшего образования в Украине. Документ вводит выборы в два тура.

Об этом сообщил Офис президента.

Согласно принятому закону, если в выборах приняли участие двое или более кандидатов и ни один из них не набрал более 50% голосов от общего количества претендентов, то на седьмой календарный день после проведения первого тура проводится второй тур выборов.

Участие во втором туре выборов будут принимать 2 кандидата, которые в первом туре набрали наибольшее количество голосов.

Избранным руководителем вуза будет считаться кандидат, который набрал более 50% голосов, а в случае проведения второго тура - более 50 процентов голосов лиц, принявших участие в голосовании.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования.

Напомним, Верховная рада одобрила этот законопроект 5 февраля 2021 года. Тогда документ поддержали 322 народных депутатов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Владимир ЗеленскийЗаконвузывыборы
Читайте также
Зеленский вывел Украину из двух соглашений СНГ о воздушном пространстве
Зеленский одобрил закон, необходимый для завершения демаркации госграницы
Прогноз погоды