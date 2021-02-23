RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Зеленський схвалив нову процедуру обрання керівників вишів: що зміниться

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський сьогодні підписав закон, який передбачає оновлення процедури обрання керівників закладів вищої освіти в Україні. Документ запроваджує вибори у два тури.

Про це повідомив Офіс президента.

Згідно зі схваленим законом, якщо у виборах взяли участь двоє чи більше кандидатів, і жоден з них не набрав більш як 50% голосів від загальної кількості претендентів, то на сьомий календарний день після проведення першого туру проводиться другий тур виборів.

Участь у другому турі виборів будуть брати 2 кандидати, які в першому турі набрали найбільшу кількість голосів.

Обраним керівником вищу буде вважатися кандидат, який набрав понад 50% голосів, а в разі проведення другого туру - понад 50 відсотків голосів осіб, що взяли участь в голосуванні.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо, Верховна рада схвалила цей законопроект 5 лютого 2021 року. Тоді документ підтримали 322 народних депутатів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Володимир ЗеленськийЗаконвузывыборы
Читайте також
Зеленський вивів Україну з двох угод СНД про повітряний простір
Зеленський схвалив закон, необхідний для завершення демаркації держкордону
Прогноз погоди