Зеленський схвалив зміни до бюджету щодо харчування військових

Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться зміни до держбюджету на 2020 рік

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 квітня, підписав урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Законом передбачається дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони і МВС термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали за основу та в цілому урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". За нього проголосували 302 парламентаря.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни до державного бюджету України.