ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський схвалив зміни до бюджету щодо харчування військових

Новини » Політика     01.04.2020 - 16:38
Зеленський схвалив зміни до бюджету щодо харчування військових
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Законом вносяться зміни до держбюджету на 2020 рік

Президент України Володимир Зеленський у середу, 1 квітня, підписав урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". Про це свідчать дані на сайті Верховної ради.

Останній етап проходження документа - повернуто з підписом від президента.

Зеленський схвалив зміни до бюджету щодо харчування військових

Законом передбачається дозволити Міністерству оборони і Міністерству внутрішніх справ у 2020 році для забезпечення безперебійності процесу харчування особового складу Збройних сил України, інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів продовжити до 31 грудня 2020 року в межах відповідних бюджетних асигнувань Міноборони і МВС термін дії договорів про закупівлю послуг з харчування, які діяли в 2019 році.

Нагадаємо, 30 березня народні депутати підтримали за основу та в цілому урядовий законопроект №3254 "Про внесення зміни до закону "Про державний бюджет України на 2020 рік" про безперервне забезпечення харчування військовослужбовців". За нього проголосували 302 парламентаря.

Як писало РБК-Україна, цей законопроект є першим зареєстрованим проектом Кабміну під головуванням Дениса Шмигаля.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня Шмигаль анонсував, що уряд планує внести невідкладні зміни до державного бюджету України.

Зеленський підписав закон про засіданнях комітетів Ради в режимі відеоконференції Зеленський підписав закон про забезпечення лікування коронавірусу
Новини України Володимир ЗеленськийвійськовіБюджет 2020
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся