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Зеленский: ни одна больница сейчас не может быть закрыта

Новости » Коронавирус     06.04.2020 - 13:55
Зеленский: ни одна больница сейчас не может быть закрыта
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский заявил, что останавливать финансирование больниц нельзя

Президент Украины Владимир Зеленский обратил внимание на то, что ни одна больница или отделение сейчас не могут быть закрыты. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Зеленский заявил, что останавливать финансирование больниц нельзя.

"К нам приходит информация то о закрытом детском областном отделении, то о закрытии тубдиспансера. На период эпидемии коронавируса мы не имеем права закрывать больницы или останавливать финансирование", - сказал Зеленский.

Отметим, на прошлой неделе Владимир Зеленский подписал проект закона об обеспечении лечения коронавируса.

Рада приняла этот закон, а до этого комитет Верховной рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования рекомендовал парламенту принять законопроект об обеспечении лечения коронавируса.

Ранее Минздрав сообщал, что по состоянию на 9:00 6 апреля в Украине 1319 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 38 летальных, 28 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 68 новых случаев.

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