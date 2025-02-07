Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції з безпеки

Мюнхенську конференцію також відвідає спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог і віце-президент США Джей Ді Венс.

Єрмак, який також братиме участь у конференції, заявив, що українська делегація представить позицію країни щодо припинення війни і свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру.

За словами керівника ОП, на зустрічі в Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії Росії.

Єрмак відзначив, що поки дата зустрічі Зеленського та президента США Дональда Трампа не визначена, але це, за його словами, має відбутися якнайшвидше. Він додав, що над цим працюють.

Керівник Офісу президента підтвердив, що Келлог відвідає Україну наприкінці лютого після Мюнхенської конференції з безпеки.

"Я вважаю, що важливо, аби ми пройшли етап консультацій і перемовин до того, як в адміністрації Трампа з’являться якісь плани. Бо наша позиція полягає в тому, що неможливо - і буде великою помилкою - мати будь-які плани без участі України в підготовці цього плану", - сказав Єрмак.

Щодо зацікавленості Трампа українськими рідкісноземельними металами, Єрмак зауважив, що поки обговорень цієї теми немає. Але він додав, що Україна розглядає партнерство з США і після закінчення війни і це один з пунктів стратегії.