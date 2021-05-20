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Зеленский об очищении власти: следующий парламент будет еще "чище"

Автор: Игорь Литвиненко

Президент Владимир Зеленский заявил, что очищение власти сейчас происходит. По его словам, следующий парламент будет еще "чище".

Об этом Зеленский заявил во время пресс-конференции 20 мая.

Президент отметил, что считает нужным давать людям шанс.

"Но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - давать второй шанс нельзя. Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по изменению тех или иных людей, чиновников или некоторых депутатов, которые были уволены из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег, который смогут преодолеть лишь действительно сильные люди.

"Большой сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.

Напомним, в прошлом году Зеленский сообщал, что в Украине есть люди, которым нельзя отменять люстрацию.

Подробнее о том, почему власть хочет, но не может изменить закон о люстрации - читайте в материале РБК-Украина.

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