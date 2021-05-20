Зеленский об очищении власти: следующий парламент будет еще "чище"

Президент отметил, что считает нужным давать людям шанс.

"Но если они берут взятки, или в чем-то таком принимают участие - давать второй шанс нельзя. Поэтому иногда вы видите серьезные шаги по изменению тех или иных людей, чиновников или некоторых депутатов, которые были уволены из партии "Слуга народа", - сказал Зеленский.

Он добавил, что перед новыми молодыми депутатами стоит соблазн больших денег, который смогут преодолеть лишь действительно сильные люди.

"Большой сопротивление, большие люди, финансовые группы, многие другие руководители партий - они все говорят с этими молодыми депутатами. Велик соблазн, большие деньги. Сильные люди, их к сожалению, немного. В партии "Слуга народа" все же их больше, чем в других партиях. Я рад, что очистка Рады проходит. Следующий парламент будет еще чище. Это важно", - отметил президент.