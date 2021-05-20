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Зеленський Про очищення влади: наступний парламент буде ще "чистішим"

Автор: Ігор Литвиненко

Президент Володимир Зеленський заявив, що очищення влади зараз відбувається. За його словами, наступний парламент буде ще "чистішим".

Про це Зеленський заявив під час прес-конференції 20 травня.

Президент зазначив, що вважає за потрібне давати людям шанс.

"Але якщо вони беруть хабарі, або в чомусь такому беруть участь-давати другий шанс не можна. Тому іноді ви бачите серйозні кроки щодо зміни тих чи інших людей, чиновників або деяких депутатів, які були звільнені з партії "Слуга народу", - сказав Зеленський.

Він додав, що перед новими молодими депутатами стоїть спокуса великих грошей, яку зможуть подолати лише дійсно сильні люди.

"Великий опір, великі люди, фінансові групи, багато інших керівників партій - вони всі говорять з цими молодими депутатами. Велика спокуса, великі гроші. Сильні люди, їх на жаль, небагато. У партії "Слуга народу" все ж їх більше, ніж в інших партіях. Я радий, що очищення Ради проходить. Наступний парламент буде ще чистішим. Це важливо", - зазначив президент.

Нагадаємо, минулого року Зеленський повідомляв, що в Україні є люди, яким не можна скасовувати люстрацію.

Детальніше про те, чому влада хоче, але не може змінити закон про люстрацію - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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