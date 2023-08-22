Зеленский ожидает снятия всех ограничений на экспорт продовольствия в ЕС

Украина рассчитывает, что все ограничения Еврокомиссии на украинский аграрный экспорт будут отменены с 15 сентября.

Об этом заявил презент Владимир Зеленский во время встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Афинах, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента .

"Важно восстановить полноценную беспошлинную торговлю между Украиной и ЕС и обеспечить свободный доступ украинского агроэкспорта на всю территорию единого рынка Евросоюза. Ожидаю, что 15 сентября какие-либо ограничения на украинскую агропродукцию в ЕС будут сняты", - подчеркнул он.

Зеленский выразил благодарность главе Еврокомиссии за усилия, направленные на нормализацию экспорта и транзита украинской аграрной продукции.

По данным пресс-службы, стороны также обстоятельно обсудили альтернативные маршруты для "зернового коридора" после блокирования Россией Черноморской зерновой инициативы. Особое внимание было уделено безопасности и финансовым аспектам, вопросам страхования кораблей.

Зеленский поблагодарил Урсулу фон дер Ляйен за очередной транш помощи в размере 1,5 млрд евро. Был обсужден пересмотр программы МВФ для Украины.

Лидеры также оценили прогресс нашего государства в выполнении семи рекомендаций Европейской комиссии и дальнейшие шаги по этому направлению.

"Нацелены на достижение максимального результата в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. Ожидаем положительной оценки в отчете в рамках пакета расширения в октябре и решения государств - членов ЕС относительно начала в 2023 году переговоров Украины о членстве в Евросоюзе", - сказал президент Украины.

Запрет продовольствия из Украины

Напомним, в апреле Польша первой из стран Восточной Европы запретила ввоз продовольствия из Украины, несмотря на решение ЕС о свободном доступе продукции из Украины во время войны. Затем это решение было оформлено решением Еврокомиссии, которая в мае 2023-го запретила импорт украинской пшеницы, кукурузы, рапса и семян подсолнечника в Польшу, Словакию, Румынию, Венгрию и Болгарию.

Запрет действует до 15 сентября. Однако Польша настаивает на продлении по меньшей мере до конца 2023 года.

В НБУ предполагают, что ограничения со стороны ЕС в экспорт сельхозпродукции будут действовать до 15 сентября и не будут продлены.