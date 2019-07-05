Зеленский: мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс

Украина обязана параллельно заканчивать войну на Донбассе и восстанавливать регион. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время рабочего визита в Донецкую область, сообщается на сайте главы государства.

Зеленский сделал акцент на важности обеспечения качественного водоснабжения в Донецкой области. В связи с этим президент общался по этому поводу с премьер-министром Владимиром Гройсманом. Кроме того, среди приоритетов - восстановление Краматорского аэропорта и погашение задолженности по зарплате на шахтах.

Также Зеленский отметил, что социально-гуманитарные вопросы на Донбассе можно решать уже сейчас, а не искать виновных или списывать на войну.

"Мы обязаны параллельно заканчивать войну и восстанавливать Донбасс", - подчеркнул он.

Президент напомнил, что в сентябре состоится большой бизнес-форум для привлечения средств для помощи Донбассу, куда приглашены инвесторы из разных стран.

Напомним, сегодня Зеленский также назвал первоочередные задачи на Донбассе.

Кроме того, президент заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии".