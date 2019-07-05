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Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе

Новости » Политика    05.07.2019 - 18:28
Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе
Фото: Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)

По словам президента, один из самых болезненных вопросов - дороги

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, самый больной вопрос - это восстановление дорог.

Зеленский назвал первоочередные задачи на Донбассе

"Наши первоочередные задачи на Донбассе - это нормальное водоснабжение, качество питьевой воды, восстановление Краматорского аэропорта, погашение долгов шахтерам, больницы и самое болезненное - дороги", - подчеркнул глава государства.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости на законодательном уровне не допустить отключение воды на Донбассе. Ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил обеспечить бесперебойное водоснабжение на Донбассе, предоставив КП "Вода Донбасса" статус "защищенного потребителя электроэнергии".

Отметим также, анонсировалось, что Совет национальной безопасности и обороны соберется в срочном порядке для урегулирования вопроса водоснабжения городов Донбасса, которые отключены от воды из-за долгов за электроэнергию КП "Вода Донбасса".

Как писало РБК-Украина, в пятницу Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью двух украинских военных на Донбассе.

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