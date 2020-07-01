Зеленский объявил выговор руководителю Сумской области

Президент Украины Владимир Зеленский объявил выговор главе Сумской областной государственной администрации Роману Грищенко. Руководитель области получил выговор за недостатки в работе.

Об этом говорится в указе главы государства №261/2020.

Так, Грищенко получил выговор за недостатки в работе по подбору кандидатур на должности руководителей местных государственных администраций.

О каких именно недостатках идет речь, в указе не объясняется.

Отметим, накануне глава государства сменил руководителей Сумской, Путивльской и Ямпольской районных государственных администраций.

Грищенко назначили на должность председателя Сумской ОГА в марте этого года.

До назначения он занимал должность военного прокурора Харьковского гарнизона, а до этого работал военным прокурором Киевского гарнизона.

Добавим, в сентябре 2019 года Зеленский объявил выговор двум заместителям тогдашнего руководителя Офиса президента Андрея Богдана.