Зеленський оголосив догану керівнику Сумської області

Президент України Володимир Зеленський оголосив догану голові Сумської обласної державної адміністрації Роману Грищенку. Керівник області отримав догану за недоліки в роботі.

Про це йдеться в указі глави держави №261/2020.

Так, догану Грищенко отримав за недоліки в роботі з добору кандидатур на посади керівників місцевих державних адміністрацій.

Про які саме недоліки йдеться, в указі не пояснюється.

Зазначимо, напередодні глава держави змінив керівників Сумської, Путивльської та Ямпільської районних державних адміністрацій.

Грищенка призначили на посаду голови Сумської ОДА у березні цього року.

До призначення він обіймав посаду військового прокурора Харківського гарнізону, а до цього працював військовим прокурором Київського гарнізону.

Додамо, у вересні 2019 року Зеленський оголосив догану двом заступникам тодішнього керівника Офісу президента Андрія Богдана.