Президент Украины Владимир Зеленский объявил о старте проекта мемориальных символов в честь освобождения Украины от захватчиков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Как отмечается, два мемориальных символа должны установить в Донецке и Симферополе.

"Сегодня я объявляю о проекте мемориальных символов. В рамках него мы хотим установить в Украине четыре колокола. Вчера я был в Луганской области, возле поселка, где в 42-м году началось освобождение Украины. И там будет установлен первый колокол - Колокол Памяти.



Сейчас я на Закарпатье, рядом с местом, где завершилось изгнание захватчиков. Здесь будет установлен Колокол Победы.

Мы верим и сделаем все, чтобы обязательно настал день, когда будет установлено еще два колокола: Колокол Мира в Донецке и Звон Единства - в Симферополе", - сообщил президент.

По словам Зеленского, когда в Украине наступит мир, а люди вернутся на свою землю, четыре колокола одновременно оповестят об этом событии в истории Украины.

Напомним, ранее президент почтил память жертв Второй мировой войны в Киеве и на Закарпатье. Зеленский возложил цветы у Вечного огня в столичном парке Вечной Славы и посетил мемориальный комплекс "Холм Славы" на Закарпатье, где завершилось изгнание захватчиков.

Также РБК-Украина писало, что а 9 мая в Украине запланировано проведение более 300 мероприятий, приуроченных ко Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне.