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Зеленский объявил о создании легиона для иностранных добровольцев

Автор: Илона Свиридова

На четвертый день войны России против Украины президент Владимир Зеленский объявил о создании Интернационального легиона. Это отдельное подразделение для иностранных добровольцев, которые хотят встать на защиту Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт президента.

Он отметил, что иностранцы могут поступить на службу в Вооруженные силы Украины по контракту в добровольном порядке, в том числе в ряды Сил территориальной обороны.

"В связи с этим всем иностранцам, желающим приобщиться к сопротивлению российским оккупантам и защите мировой безопасности, руководство Украины предлагает приехать в наше государство и пополнить ряды Сил территориальной обороны. Из иностранцев формируется отдельное подразделение - Интернациональный легион территориальной обороны Украины", - отметил Зеленский.

Для записи в Интернациональный легион нужно обращаться к атташе по вопросам обороны посольства Украины в соответствующем государстве.

Напомним, ранее Зеленский призвал ООН признать действия России как геноцид украинского народа.

Сегодня российские войска прорвались в Харьков, бои идут в центральной части города.

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Владимир ЗеленскийВторжение России в УкраинуВойна России против Украины