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Не всеобщая мобилизация. Зеленский издал указ о призыве резервистов

Автор: Александр Мороз

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне решения России об официальном введении войск на оккупированный Донбасс объявил призыв резервистов Вооруженных сил. Также в ближайшее время будут проведены сборы резервистов территориальной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента.

По его словам, на сегодня нет необходимости во всеобщей мобилизации.

"Нам необходимо оперативно доукомплектовать украинскую армию и другие военные формирования. Мной как верховным главнокомандующим Вооруженных сил Украины издан указ о призыве резервистов в особый период. Подчеркиваю, речь идет исключительно о гражданах, отнесенных к оперативному резерву", - отметил Зеленский.

Он также отметил, что резервисты должны повысить готовность украинской армии ко всем возможным изменениям. Кроме того, в ближайшее время будут проведены учебные сборы резервистов системы территориальной обороны.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что Украина выступает за мир и урегулирование вопросов только мирным путем, но должна быть готова к агрессии.

Он также говорил, что страна перейдет на военное положение только в случае широкомасштабной войны с Россией.

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Владимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныПризыв в армиюВторжение России в Украину