Не загальна мобілізація. Зеленський видав указ про призов резервістів

За його словами, на сьогодні немає необхідності у загальній мобілізації.

"Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю, мова йде виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Крім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.