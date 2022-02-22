RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Не загальна мобілізація. Зеленський видав указ про призов резервістів

Автор: Олександр Мороз

Президент України Володимир Зеленський на тлі рішення Росії про офіційне введення військ на окупований Донбас оголосив призов резервістів Збройних сил. Також найближчим часом будуть проведені збори резервістів територіальної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента.

За його словами, на сьогодні немає необхідності у загальній мобілізації.

"Нам необхідно оперативно доукомплектувати українську армію та інші військові формування. Мною як верховним головнокомандувачем Збройних сил України видано указ про призов резервістів в особливий період. Підкреслюю, мова йде виключно про громадян, віднесених до оперативного резерву", - зазначив Зеленський.

Він також зазначив, що резервісти мають підвищити готовність української армії до всіх можливих змін. Крім того, найближчим часом будуть проведені навчальні збори резервістів системи територіальної оборони.

Нагадаємо, раніше Зеленський заявляв, що Україна виступає за мир і врегулювання питань тільки мирним шляхом, але повинна бути готова до агресії.

Він також говорив, що країна перейде на воєнний стан тільки у випадку широкомасштабної війни з Росією.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийЗбройні сили УкраїниПризов до арміїВторгнення Росії до України