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Зеленський пояснив "затишшя" на фронті

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Київ, Неділя 18 вересня 2022 21:53
Зеленський пояснив "затишшя" на фронті Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Тимчасове "затишшя" на фронті є підготовкою українських військових до звільнення ще низки окупованих міст.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

"Можливо, зараз комусь з вас здається, що після низки перемог ми маємо певне затишшя, але це не затишшя. Це підготовка до наступного ряду (звільнених міст - ред.), наступного ряду дуже важливих для нас усіх слів (назв міст - ред.), які обов'язково повинні звучати, бо Україна має бути вільна", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що українські військові звільнили два села на в Донецькій області.

Також ми писали, що, за даними заступника глави Офісу президента Кирила Тимошенко , бійці Збройних сил України звільнили у Харківській області 421 населений пункт.

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