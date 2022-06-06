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Зеленский объяснил заминку в поставках оружия из Европы

Новина українською →
Украина, Понедельник 06 июня 2022 18:34
Зеленский объяснил заминку в поставках оружия из Европы Фото: президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Поставки оружия с Запада идут, но не такими быстрыми темпами, как того бы хотелось Украине.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил на встрече с журналистами в ответ на вопрос корреспондента РБК-Украина.

"Оно понемногу едет, хочется, чтобы ехало быстрее, очень хочется, чтобы этого оружия было больше. И хочется сказать ,что мы обо всем договорились: что его будет много и что оно приедет", - сказал он.

Зеленский не стал скрывать, что не предполагал то, что «между моментом, когда мы обо всем договорились и моментом, когда оно доехало, проходит такое длительное время".

Как сообщалось, президент РФ Владимир Путин заявил, что будут наносить новые удары по территории Украины, если вооружения "будут и будут поставляться".

Также подобную риторику высказывал и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Так, Россия считает, что поставки вооружения в Украину создают риски вовлечения третьих стран в конфликт. Лавров "предупредил" Запад о возможных последствиях.

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