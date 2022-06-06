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Зеленський пояснив затримку у постачанні зброї з Європи

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Понеділок 06 червня 2022 18:34
Зеленський пояснив затримку у постачанні зброї з Європи Фото: президент Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Постачання зброї із Заходу йдуть, але не такими швидкими темпами, як того хотілося б Україні.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на зустрічі з журналістами у відповідь на запитання кореспондента РБК-Україна.

"Вона потроху їде, хочеться, щоб їхало швидше, дуже хочеться, щоб цієї зброї було більше. І хочеться сказати, що ми про все домовилися: що її буде багато і що вона приїде", - сказав він.

Зеленський не приховував, що не припускав те, що "між моментом, коли ми про все домовилися і моментом, коли воно доїхало, минає такий тривалий час".

Як повідомлялось, президент РФ Володимир Путін заявив, що завдаватиме нових ударів по території України, якщо озброєння "будуть і поставлятимуться".

Також подібну риторику висловлював і міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров. Так, Росія вважає, що постачання озброєння в Україну створює ризики залучення третіх країн до конфлікту. Лавров "попередив" Захід про можливі наслідки.

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