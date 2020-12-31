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Зеленский объяснил задержку с закупкой вакцин "национальным эгоизмом" в мире

Киев, Четверг 31 декабря 2020 15:23
Зеленский объяснил задержку с закупкой вакцин "национальным эгоизмом" в мире
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Президент Владимир Зеленский объяснил, почему Украина только в конце декабря подписала первый контракт на поставку вакцины от COVID. По его словам, всему виной "вспышка национального эгоизма" в мире.

Об этом он написал в своем Facebook.

"Почему это (закупка вакцины, - ред.) настолько сложная задача? Мир и сейчас находится в том же состоянии чрезвычайной вспышки национального эгоизма, которая была спровоцирована началом пандемии. Прежде всего - свое, другие - потом", - отметил Зеленский.

По его словам, все страны на сегодня жестко борются исключительно за свой интерес, и тезис о совместном выполнении глобальных задач почти не подтверждается.

В то же время он отметил, что несмотря на то, что богатые страны оказались первыми в очереди на получение вакцин, Украина обеспечит вакцинацию своих граждан.

Напомним, ранее Зеленский перечислил плюсы китайской вакцины, контракт на поставки которой заключила Украина. По его словам, данная вакцина не является инструментом пропаганды и достижения геополитических целей.

До этого Зеленский пообещал начать масштабную вакцинацию в ближайшее время.

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Новости Украины Политика Владимир ЗеленскийВакцинаCOVID-19

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