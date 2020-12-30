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Минздрав рассчитывает получить китайскую вакцину от COVID в феврале

Киев, Среда 30 декабря 2020 15:43
Минздрав рассчитывает получить китайскую вакцину от COVID в феврале
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Министерство здравоохранения Украины рассчитывает получить китайскую вакцину от COVID-19 Sinovac в феврале следующего года. Украина может получить 700 тысяч доз.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире "Украина 24".

"7 января должны получить результаты клинических исследований (вакцины Sinovac, - ред.) в Бразилии. Думаем, что будет, соответственно, регистрация. Мы рассчитываем в феврале получить 700 тысяч доз", - заявил он.

Отметим, Sinovac Biotech является крупнейшей китайской компанией по производству вакцин. Ежегодно она производит от 300 до 500 млн доз вакцин, которые одобрены в 34 странах мира. В частности, компания разработала и вывела на рынок вакцины против гепатита А и В, вирусов гриппа, включая птичий, паротита.

Напомним, 30 декабря Украина заключила первый контракт на поставку вакцины. Правительство договорилось с китайским разработчиком Sinovac о поставках более 1,9 миллиона доз как только она получит одобрение в Китае или в ряде других стран, среди которых Соединенные Штаты, Канада и Великобритания.

Решение о закупке вакцины от коронавируса Sinovac Biotech против COVID-19 ранее приняла Турция. На январь следующего года планируется одобрение этой вакцины в других странах, также она будет представлена на преквалификацию во Всемирной организации здравоохранения в феврале 2021 года.

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