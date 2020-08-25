Украина существенно ограничила паломничество хасидов в Умань

Фото: хасиды в Умани (Виталий Носач, РБК-Украина)

Решение принято по просьбе премьер-министра Израиля

Украина приняла решение о существенном ограничении паломничества хасидов в Умань для празднования Рош ха-Шана. Ограничение вводится из-за роста вспышек заболевания коронавирусом среди населения.

Об этом шла речь во время совещания президента Украины Владимира Зеленского о распространении коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба президента.

Как отмечается в сообщении, решение принято "по просьбе премьер-министра Израиля".

Напомним, руководитель "коронавирусного центра" Израиля профессор Рони Гамзу обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой запретить паломничество хасидов в Умань в этом году, поскольку считает, что праздник может стать эпицентром распространения коронавируса.

Десятки тысяч евреев-хасидов съезжаются в Умань каждый еврейский Новый год, чтобы посетить могилу раввина Нахмана из Брацлава, который возродил хасидское движение и умер в 1810 году. В этом году празднование еврейского Нового года пройдет с 18 по 20 сентября.

Отметим, что ранее Кабинет министров поддержал запрет паломникам-хасидам посещать Украину в этом году.

Кроме того, мэр Умани угрожал выставить блокпосты и не пустить хасидов на период празднования Рош ха-Шана.