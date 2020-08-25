Зеленський пояснив рішення закрити Умань для хасидів

Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Біньямін Нетаньяху попросив закрити Умань для паломників з Ізраїлю

Україна обмежила можливість приїзду хасидів до Умані на святкування Рош га-Шана (єврейський Новий рік) на прохання ізраїльського прем'єра Біньяміна Нетаньяху. Рішення прийнято в рамках боротьби з коронавірусом.

Про це на зустрічі з рабинами України заявив президент Володимир Зеленський, передає сайт президента.

Зеленський підкреслив, що в цьому році пандемія коронавірусу внесла корективи у святкування Рош га-Шана, оскільки епідемічна ситуація в Україні та Ізраїлі викликає занепокоєння.

"Масове святкування Рош га-Шана призведе до колосального колапсу. Це буде колапс в Україні, потім це буде колапс в інших країнах", - зазначив він.

Український президент повідомив, що обговорив ситуацію з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху. За словами Нетаньяху, до України щорічно тільки з Ізраїлю приїжджають на Рош га-Шана близько 8 тисяч хасидів.

"Тому вони зверталися до нас, щоб ми закрили Умань. Це свято дуже важливе. Впевнений, що кожен рік ми будемо тільки посилювати наші стосунки ... Але у нас складна ситуація", - додав Зеленський.

Він також попросив рабинів України звернутися до єврейської громади із закликом уникати масового скупчення людей на Рош га-Шана в цьому році.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що керівник "коронавірусного центру" Ізраїлю, професор Роні Гамзу звернувся до президента України Володимира Зеленського з проханням заборонити паломництво хасидів до Умані цього року.

До цього міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявляв, що МВС планує ввести технічні обмеження для скорочення числа паломників.

Відзначимо, в Умані знаходиться могила цадика Нахмана - засновника брацлавського хасидизму. Послідовники його вчення намагаються хоча б раз у житті побувати в Умані, і вважають, що якщо зустрінуть Рош га-Шана біля його могили, то наступний рік буде щасливим.