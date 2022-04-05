UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский объяснил предложение о решении вопроса Крыма за 10-15 лет

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложение Украины по мирному договору, а именно обсуждение статуса Крыма в течении 10-15 лет - это один из форматов дипломатического решения вопроса. По его мнению, Россия вряд ли согласиться на такое предложение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства.

"10-15 лет – это некоторый формат предложения со стороны Украины и столько же процентов, что Россия на это согласится. 10-15 это не о том, чтобы не поднимать эту тему. Это договоренность сторон, которые в течение 10 лет стороны должны решить вопрос Крыма дипломатическим путем", - заявил он.

По словам Зеленского, такой формат предлагает не решать вопрос Крыма сейчас.

"Этот путь – это формат, которым предлагается не решать это сейчас, а хоть завтра в течение этого срока. Есть аспекты, которые я хочу сказать, а которые не могу, хотя следовало бы посоветоваться", - добавил Зеленский.

Президент заявил, что такое решение вопроса Крыма является не плохим, подчеркнув, что завтра его решение может измениться.

"Я считаю, что это решение не плохое, но это я считаю сегодня. Также важно, что я думаю сейчас и что я буду думать завтра и что мы делали вчера – это совершенно разные вещь. Это не значит, что мы не выполняем свои обязанности, прямо на сегодняшний день, если бы были такие договоренности, – это победа Украины", - добавил он.

Зеленкий добавил, что предложение о решении вопроса Крыма - сильная позиция.

"Потому что решать все споры пакетно или завершать войну сложно, и я думаю, что маловероятно. Некоторые вещи с танками или ракетами невозможно даже для общества. Никто тебя не услышит, и это правильно. Поэтому я считаю, что это сильная позиция, если дипломатический путь это можно решить за 10-15 лет. Это не компромисс, его и близко нет, это запросная позиция, но главное предложение "уходите с нашей территории", - заявил президент.

Напомним, советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что на переговорах в Стамбуле в проекте мирного договора российской стороне предложили зафиксировать позицию о двусторонних переговорах по статусу Крыма и Севастополя, которые могут идти в течение 15 лет.

При этом в Кремле исключили возможность переговоров с Украиной о статусе оккупированного Крыма.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийВойна России против УкраиныКрым