RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Зеленський пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років

Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Валерія Поліщук

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пропозиція України за мирним договором, а саме обговорення статусу Криму протягом 10-15 років - це один з форматів дипломатичного вирішення питання. На його думку, Росія навряд чи погодитися на таку пропозицію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю глави держави.

"10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. 10-15 це не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом", - заявив він.

За словами Зеленського, такий формат пропонує не вирішувати питання Криму зараз.

"Цей шлях - це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а хоч завтра протягом цього терміну. Є аспекти, які я хочу сказати, а які не можу, хоча варто було б порадитися", - додав Зеленський.

Президент заявив, що таке вирішення питання Криму є не поганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

"Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора - це абсолютно різні річ. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов'язки, прямо на сьогодні, якби були такі домовленості – - це перемога України", - додав він.

Зеленкий додав, що пропозиція про вирішення питання Криму - сильна позиція.

"Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно. Деякі речі з танками або ракетами неможливо навіть для суспільства. Ніхто тебе не почує, і це правильно. Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція "йдіть з нашої території", - заявив президент.

Нагадаємо, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що на переговорах у Стамбулі в проекті мирного договору російській стороні запропонували зафіксувати позицію про двосторонні переговори щодо статусу Криму і Севастополя, які можуть йти протягом 15 років.

При цьому у Кремлі виключили можливість переговорів з Україною про статус окупованого Криму.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийВійна Росії проти УкраїниКрим