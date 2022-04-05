Зеленський пояснив пропозицію про вирішення питання Криму за 10-15 років

"10-15 років – це деякий формат пропозиції з боку України і стільки ж відсотків, що Росія на це погодиться. 10-15 це не про те, щоб не піднімати цю тему. Це домовленість сторін, які протягом 10 років сторони повинні вирішити питання Криму дипломатичним шляхом", - заявив він.

За словами Зеленського, такий формат пропонує не вирішувати питання Криму зараз.

"Цей шлях - це формат, яким пропонується не вирішувати це зараз, а хоч завтра протягом цього терміну. Є аспекти, які я хочу сказати, а які не можу, хоча варто було б порадитися", - додав Зеленський.

Президент заявив, що таке вирішення питання Криму є не поганим, підкресливши, що завтра його рішення може змінитися.

"Я вважаю, що це рішення не погане, але це я вважаю сьогодні. Також важливо, що я думаю зараз і що я буду думати завтра і що ми робили вчора - це абсолютно різні річ. Це не означає, що ми не виконуємо свої обов'язки, прямо на сьогодні, якби були такі домовленості – - це перемога України", - додав він.

Зеленкий додав, що пропозиція про вирішення питання Криму - сильна позиція.

"Тому що вирішувати всі суперечки пакетно або завершувати війну складно, і я думаю, що малоймовірно. Деякі речі з танками або ракетами неможливо навіть для суспільства. Ніхто тебе не почує, і це правильно. Тому я вважаю, що це сильна позиція, якщо дипломатичний шлях це можна вирішити за 10-15 років. Це не компроміс, його і близько немає, це запитна позиція, але головна пропозиція "йдіть з нашої території", - заявив президент.