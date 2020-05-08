Зеленский объяснил повышение статуса делегации в ТКГ

Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Статус был повышен для ускорения мирного процесса и принятия конкретных решений

Украинская сторона подняла статус своей делегации в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию на Донбассе, чтобы ее члены могли принимать решения. Об этом в ходе визита в Луганскую область заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, мирное урегулирование продолжается обсуждаться на заседаниях Контактной группы, которые проходят онлайн.

"Я считаю, что мы сделали правильный шаг. Нас поддерживает в этом Германия и Франция, хотелось бы, чтобы к этому формату присоединилась и Российская Федерация. Потому что мы хотим, чтобы все было быстро, и чтобы люди, которые находятся на заседаниях ТКГ могли принимать решения. Чтобы они имели статус, статус государственный", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее источник РБК-Украина, знакомый с ходом переговоров, сообщил, что Офис президента рассчитывает на ответные шаги с российской стороны по повышению своего представительства в Контактной группе. На этой неделе было принято решение, что с украинской стороны в ТКГ войдут народные депутаты и члены правительства.

Подробнее о предлагаемых изменениях читайте в материале РБК-Украина "Минская реформа: как команда Зеленского перезагружает переговоры по Донбассу".