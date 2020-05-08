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Зеленський пояснив підвищення статусу делегації в ТКГ

Новини » Політика     08.05.2020 - 13:59
Зеленський пояснив підвищення статусу делегації в ТКГ
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Статус було підвищено для прискорення мирного процесу і прийняття конкретних рішень

Українська сторона підняла статус своєї делегації в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання на Донбасі, щоб її члени могли приймати рішення. Про це в ході візиту до Луганської області заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, мирне врегулювання продовжує обговорюватися на засіданнях Контактної групи, які проходять онлайн.

"Я вважаю, що ми зробили правильний крок. Нас підтримує в цьому Німеччина та Франція, хотілося б, щоб до цього формату приєдналася і Російська Федерація. Тому що ми хочемо, щоб все було швидко, і щоб люди, які знаходяться на засіданнях ТКГ могли приймати рішення. Щоб вони мали статус, статус державний", - додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше джерело РБК-Украина, знайоме з ходом переговорів, повідомило, що Офіс президента розраховує на відповідні кроки російської сторони щодо підвищення свого представництва в Контактній групі. Цього тижня було прийнято рішення, що з української сторони до ТКГ увійдуть народні депутати та члени уряду.

Детальніше про запропоновані зміни читайте в матеріалі РБК-Україна "Мінська реформа: як команда Зеленського перезавантажує переговори по Донбасу".

Теги Новини України Володимир ЗеленськийДонбасКонтактная група
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