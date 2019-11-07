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Зеленский объяснил, почему затягиваются обещанные "посадки"

Новости » Политика     07.11.2019 - 19:10
Зеленский объяснил, почему затягиваются обещанные "посадки"
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Зеленский пообещал, что "посадки" будут по делу Гандзюк, и по Шеремету, и по схемам в оборонной сфере

Президент Украины Владмир Зеленский обяснил, почему затягиваются обещанные "посадки". Об этом он сообщил в своем видеоблоге "Зе! Президент" в Youtube.

По словам Зеленского, бывшие политики уже не могут в нынешней системе найти для себя места, и они его не найдут, пока мы живые в нормальном смысле этого слова.

"Они могут выезжать только за границу, но не все они смогут выехать… и люди это видят. Не очень много посадок? Пока еще это не началось? И согласен и нет. Дело Свинарчуков есть? Есть. Пашинский, Микитась, Дубневич…Вы даже видели, что за Дубневича не все голосовали, все боятся, что к ним будет такое отношение", - гвоорит Зеленский.

Он также добавил, что далее будут приговоры и объяснил проблему быстрых посадок.

"В чем проблема быстрых посадок? Мы поняли, что есть много дел, к которым мы должны подготовиться. Иначе все эти люди будут выходить на свободу. Поэтому все будет и по делу Гандзюк, и по Шеремету, и по схемам в оборонной сфере", - обещает Зеленский.

Напомним, Зеленский сообщил, что до конца года будут сделаны выводы в отношении работы некоторых депутатов фракции "Слуга народа" в Верховной раде.

Как сообщало РБК-Украина, Зеленский назвал ключевые темы встречи в нормандском формате. По его словам, на данной встрече, в частности, следует обсудить формат нового обмена и формат выборов на Донбассе.

Зеленский назвал ключевые темы встречи в нормандском формате Выводы по отдельным нардепам будут до конца года, - Зеленский
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