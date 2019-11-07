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Зеленський пояснив, чому затягуються обіцяні "посадки"

Новини » Політика     07.11.2019 - 19:10
Зеленський пояснив, чому затягуються обіцяні "посадки"
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)

Зеленський пообіцяв, що "посадки" будуть по справі Гандзюк, і по Шеремету, і по схемами в оборонній сфері

Президент України Володимир Зеленський пояснив, чому затягуються обіцяні "посадки". Про це він повідомив у своєму відеоблозі "Зе! Президент" Youtube.

За словами Зеленського, колишні політики вже не можуть в нинішній системі знайти для себе місця, і вони його не знайдуть, поки ми живі в нормальному сенсі цього слова.

"Вони можуть виїжджати лише за кордон, але не всі вони зможуть виїхати... і люди це бачать. Не дуже багато посадок? Поки що це ще не почалося? І згоден і ні. Справа Свинарчуков є? Є. Пашинський, Микитась, Дубневич...Ви навіть бачили, що за Дубневича не всі голосували, всі бояться, що до них буде таке ставлення", - каже Зеленський.

Він також додав, що далі будуть вироки і пояснив проблему швидких посадок.

"У чому проблема швидких посадок? Ми зрозуміли, що є багато справ, до яких ми повинні підготуватися. Інакше всі ці люди будуть виходити на свободу. Тому все буде і по справі Гандзюк, і по Шеремету, і по схемам в оборонній сфері", - обіцяє Зеленський.

Нагадаємо, Зеленський повідомив, що до кінця року будуть зроблені висновки щодо роботи деяких депутатів фракції "Слуга народу" у Верховній раді.

Як повідомляло РБК-Україна, Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі. За його словами, на цій зустрічі, зокрема, слід обговорити формат нового обміну і формат виборів на Донбасі.

Зеленський назвав ключові теми зустрічі в нормандському форматі Висновки по окремим нардепам будуть до кінця року, - Зеленський
Новини України Володимир Зеленський
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