Зеленский объяснил, почему остался в Киеве в начале российского вторжения

Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не выезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть равнодушным к происходящему в его стране, с ее гражданами.

"Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" - высказался Зеленский.

Во-первых, добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых - противник как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.

"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.

Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду в победе Украины.