Зеленский объяснил, почему остался в Киеве в начале российского вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский признался, что даже и не думал о выезде из Киева в день начала полномасштабного вторжения и войны РФ против нашей страны.
Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на интервью главы Украинского государства BBC.
Отвечая на вопрос, почему он решил оставаться в столице и не выезжать из Украины, когда началась война, Зеленский подчеркнул, что не может быть равнодушным к происходящему в его стране, с ее гражданами.
"Я один из них. Как я могу это бросить? Это невозможно просто, невозможно. У меня даже мысли не могло быть такой. У меня не было бы даже мысли такой, если бы я не был президентом. Я был бы в Украине. Как я могу это все оставить?" - высказался Зеленский.
Во-первых, добавил президент, для него это высокая ответственность, а во-вторых - противник как раз и надеялся на то, что президент уедет из Киева.
"Это была большая операция. Я уверен, что это был бы один из шагов дестабилизации нашей страны - это был бы точно раскол, и не было бы такой единой позиции Вооруженных Сил, президента и народа Украины", - сказал он.
Зеленский также резюмировал, что чувствует уверенность, а не надежду в победе Украины.
Ранее сообщалось, что президент Зеленский прокомментировал потопление крейсера "Москва", ряд "инцидентов" в российском Белгороде и угрозы Кремля.
Напомним, как передавали в Главном управлении разведки Минобороны, РФ планировала захват Украины под видом стратегических военных учений.
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