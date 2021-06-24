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Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель: резкостью возвращаем субъектность Украине

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Киев, Четверг 24 июня 2021 21:41
Зеленский объяснил критику Макрона и Меркель: резкостью возвращаем субъектность Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Президент Владимир Зеленский рассказал, не боится ли он поссориться с международными партнерами Украины из-за критики с украинской стороны. По его словам, таким способом Киев возвращает субъектность Украине.

Об этом шла речь в интервью главы государства для программы "VIP с Мосейчук" на канале "1+1".

"Мне кажется, что я выражаюсь как равный им президент. Или представитель равной страны. Мне кажется, что отношение любой страны к Украины, как страны второго, третьего или еще какого мира, оно несправедливо. Мы сами зашли в эту парадигму, нас пригласили в этот коридор, а мы из него не можем выйти. Я считаю, что резкостью мы возвращаем субъектность нашей стране", - сказал президент.

Зеленский подчеркнул, что вопрос вступления Украины в НАТО и строительства "Северного потока-2" нужно перевести из политического в вопрос безопасности.

"Не ПДЧ, а вопрос - можем ли мы противостоять любой стране, любой эскалации со стороны России... И вопрос "Северного потока-2", там где обиделись некоторые страны, да, я его перевел полностью из экономического вопроса в вопрос безопасности. Потому что это правда и не надо играть с Украиной, что это экономика, мы вас поддерживаем. Это не правда, если поддерживаем - мало",- добавил он.

Напомним, в конце мая Зеленский раскритиковал немецкое правительство под руководством Ангелы Меркель за отказ поставлять Украине оружие для сдерживания РФ.

Также Зеленский критиковал США за отмену санкций против оператора "Северного потока-2".

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