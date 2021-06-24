Зеленський пояснив критику Макрона та Меркель: різкістю повертаємо суб'єктність Україні

Президент Володимир Зеленський розповів, чи не боїться він посваритися з міжнародними партнерами України через критику з української сторони . За його словами, таким способом Київ повертає суб'єктність Україні.

"Мені здається, що я висловлююся як рівний їм президент. Чи представник рівної країни. Мені здається, що відношення будь-якої країни до України, як країни другого, третього чи ще якого світу, воно несправедливе. Ми самі зайшли в цю парадигму, нас запросили в цей коридор, а ми з нього не можемо вийти. Я вважаю, що різкістю ми повертаємо суб'єктність нашій країні", - сказав президент.

Зеленський наголосив, що питання вступу України до НАТО та будівництва "Північного потоку-2" потрібно перевести з політичного в безпекове.

"Не ПДЧ, а питання - чи можемо ми протистояти будь-якій країні, будь-якій ескалації з боку Росії... І питання "Північного потоку-2", там де образилися деякі країни, так, я його перевів повністю з економічного питання в безпекове. Тому що це правда і не треба грати з Україною, що це економіка, ми вас підтримуємо. Це не правда, якщо підтримуємо - мало", - додав він.