Зеленський пояснив критику Макрона та Меркель: різкістю повертаємо суб'єктність Україні
Президент Володимир Зеленський розповів, чи не боїться він посваритися з міжнародними партнерами України через критику з української сторони. За його словами, таким способом Київ повертає суб'єктність Україні.
Про це йшлося в інтерв'ю глави держави для програми "VIP з Наталією Мосейчук" на каналі "1+1".
"Мені здається, що я висловлююся як рівний їм президент. Чи представник рівної країни. Мені здається, що відношення будь-якої країни до України, як країни другого, третього чи ще якого світу, воно несправедливе. Ми самі зайшли в цю парадигму, нас запросили в цей коридор, а ми з нього не можемо вийти. Я вважаю, що різкістю ми повертаємо суб'єктність нашій країні", - сказав президент.
Зеленський наголосив, що питання вступу України до НАТО та будівництва "Північного потоку-2" потрібно перевести з політичного в безпекове.
"Не ПДЧ, а питання - чи можемо ми протистояти будь-якій країні, будь-якій ескалації з боку Росії... І питання "Північного потоку-2", там де образилися деякі країни, так, я його перевів повністю з економічного питання в безпекове. Тому що це правда і не треба грати з Україною, що це економіка, ми вас підтримуємо. Це не правда, якщо підтримуємо - мало", - додав він.
Нагадаємо, наприкінці травня Зеленський розкритикував німецький уряд під керівництвом Ангели Меркель за відмову постачати Україні зброю для стримування РФ.
Також Зеленський критикував США за скасування санкцій проти оператора "Північного потоку-2".