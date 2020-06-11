Зеленский объяснил, какие должности предлагал Хорошковскому и Тигипко

Президент Украины Владимир Зеленский предлагал должности бизнесменам Сергею Тигипко и Валерию Хорошковскому. Однако это были не должности премьер-министра.

Об этом Зеленский заявил в интервью "Украинской правде".

Президент сообщил, что предлагал Тигипку параллельно с правительством заниматься разработкой стратегии в качестве консультативного органа.

"Тигипко был одним из тех людей, которому мы действительно предложили сильную мощную рабочую группу, параллельную нашему правительству. Не параллельно правительству, а вместе с правительством они должны были работать. Но он не мог быть премьер-министром. Хотя благодаря своему опыту, я считаю, мог бы быть, или какую-то должность занимать. Он был люстрованным человеком, поэтому он это понимал", - сказал Зеленский.

Хорошковскому президент предлагал должность руководителя Государственной таможенной службы.

"Валерия Ивановича Хорошковского я знаю много лет, он нам указал реальные дыры на таможне. Он сказал, что реально Нефьодов никогда не сможет это сделать и время показало, что это правда. Я ему сказал: "Валерий Иванович, смотрите, идите на таможню, я могу это сказать правительству, предложить. Если вы берете на себя ответственность, что вы увеличите - а он сказал, где-то в два раза можно увеличить доход в бюджет. Я ему сказал: "Идите, пожалуйста". Он отказался", - отметил он.

При этом Зеленский уточнил, что причиной отказа Хорошковского было, скорее всего, желание занять пост премьер-министра.

Напомним, 4 марта Верховная рада проголосовала за назначение премьер-министром Дениса Шмыгаля.

При этом в Офисе президента ранее подтверждали, что действительно рассматривали Хорошковского и Тигипко на пост премьера.