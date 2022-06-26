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Зеленский обсудил с Трюдо усиление военной помощи Украине

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Воскресенье 26 июня 2022 20:35
Зеленский обсудил с Трюдо усиление военной помощи Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. В ходе переговоров они подняли тему усиления военной помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

По словам президента, они с Трюдо обсудили "дальнейшее наращивание оборонной поддержки Украины" и скоординировали позиции перед саммитами "Большой семерки" и НАТО.

Также Зеленский поблагодарил канадского премьера за поддержку в сдерживании агрессии России.

Напомним, ранее канадский сенат одобрил законопроект, предложенный премьер-министром Джастином Трюдо, который предусматривает возможность конфискации российских активов.

Также мы писали, что Канада объявила о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

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