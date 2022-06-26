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Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової допомоги Україні

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Неділя 26 червня 2022 20:35
Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової допомоги Україні Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході переговорів вони порушили тему посилення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

За словами президента, вони з Трюдо обговорили "подальше нарощування оборонної підтримки України" і скоординували позиції перед самітами "Великої сімки" та НАТО.

Також Зеленський подякував канадському прем'єру за підтримку у стримуванні агресії Росії.

Нагадаємо, раніше канадський сенат схвалив законопроект, запропонований прем'єр-міністром Джастіном Трюдо, який передбачає можливість конфіскації російських активів.

Також ми писали, що Канада оголосила про надання Україні нового пакету військової допомоги.

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