Зеленський обговорив з Трюдо посилення військової допомоги Україні

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. У ході переговорів вони порушили тему посилення військової допомоги Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову української держави у Twitter.

За словами президента, вони з Трюдо обговорили "подальше нарощування оборонної підтримки України" і скоординували позиції перед самітами "Великої сімки" та НАТО.

Також Зеленський подякував канадському прем'єру за підтримку у стримуванні агресії Росії.