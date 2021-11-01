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Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для украинцев

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Глазго, Понедельник 01 ноября 2021 21:15
Зеленский обсудил с Трюдо упрощение поездок в Канаду для украинцев Фото: президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо (twitter.com/ZelenskyyUa)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. Встреча лидеров прошла на полях экологического саммита в Глазго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу украинского президента.

В ходе встречи Зеленский и Трюдо обсудили упрощение поездок в Канаду для граждан Украины. Также лидеры оценили действие соглашения о свободной торговле между странами.

Зеленский поблагодарил премьер-министра Канады за неизменную поддержку Украины в вопросах вступления в Евросоюз и НАТО.

Напомним, накануне в Глазго Зеленский встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель.

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Владимир Зеленский Канада
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