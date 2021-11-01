Зеленський обговорив з Трюдо спрощення поїздок до Канади для українців

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо. Зустріч лідерів пройшла на полях екологічного саміту в Глазго.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку українського президента.

В ході зустрічі Зеленський і Трюдо обговорили спрощення поїздок до Канади для громадян України. Також лідери оцінили дію Угоди про вільну торгівлю між країнами.

Зеленський подякував прем'єр-міністру Канади за незмінну підтримку України в питаннях вступу до Євросоюзу і НАТО.