Зеленский обсудил с Трюдо "Северный поток-2" и агрессию РФ на Донбассе перед саммитом НАТО

У Зеленского сообщили, что политики "скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня".

В частности, украинский президент проинформировал о ситуации на востоке и у границ Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас состоялся отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных лишь 11 тысяч пошли назад", - сказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркивает важность сохранения международного давления на Россию, чтобы достичь мирного урегулирования. Проект "Северный поток-2" украинский лидер назвал "политическим оружием России".

"Мы считаем, что достройка "Северного потока-2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", - добавил Зеленский.

Трюдо, со своей стороны, заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину. В частности, на пути к членству в НАТО.