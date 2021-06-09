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Зеленский обсудил с Трюдо "Северный поток-2" и агрессию РФ на Донбассе перед саммитом НАТО

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер Канады Джастин Трюдо провели переговоры. Разговор произошел накануне проведения саммитов G7 и НАТО, которые состоятся в ближайшее время.

Об этом проинформировали в пресс-службе ОП.

У Зеленского сообщили, что политики "скоординировали позиции по ключевым вопросам повестки дня".

В частности, украинский президент проинформировал о ситуации на востоке и у границ Украины.

Зеленский подчеркнул, что сейчас состоялся отвод только части российских войск и тяжелого вооружения с временно оккупированных территорий и от украинских границ.

"Россия почти не проводила отвод. Из 105 тысяч российских военных лишь 11 тысяч пошли назад", - сказал он.

Кроме того, Зеленский подчеркивает важность сохранения международного давления на Россию, чтобы достичь мирного урегулирования. Проект "Северный поток-2" украинский лидер назвал "политическим оружием России".

"Мы считаем, что достройка "Северного потока-2" укрепит Россию как игрока на мировой карте", - добавил Зеленский.

Трюдо, со своей стороны, заверил, что Канада продолжит поддерживать Украину. В частности, на пути к членству в НАТО.

Ранее в ОП заявили, что позиции США и Украины были скоординированы накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что проект "Северный поток-2" раскалывает союзников.

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Новости Украины Владимир ЗеленскийДжастин Трюдо