Зеленский обсудил со Столтенбергом формат участия Украины в Мадридском саммите НАТО
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом формат участия украинской делегации в Мадридском саммите Альянса. Мероприятие пройдет в июне текущего года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис президента.
"Президент и генеральный секретарь обсудили модальность участия Украины в Мадридском саммите НАТО в июне текущего года и его ожидаемые результаты", - говорится в сообщении.
Стороны также обменялись информацией о дипломатических мерах, которые Украина и НАТО принимают для противостояния угрозам России.
Напомним, ранее Столтенберг сообщил о телефонном разговоре с Зеленским и госсекретарем США Энтони Блинкеном. Генсек НАТО отметил, что обсуждалась поддержка Украины на фоне агрессии России.
Как сообщало РБК-Украина, президент Польши Анджей Дуда предложил пригласить Украина на встречу перед саммитом НАТО в Мадриде.
Отметим, Мадридский саммит НАТО пройдет 29-30 июня 2022 года в столице Испании. Ожидается, что участники встречи обсудят реализацию программы "НАТО 2030". Ее цель - сдерживание угроз в будущем, включая растущую агрессивность России.