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Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед саммитом НАТО

Новина українською →
Понедельник 07 февраля 2022 17:27
Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед саммитом НАТО Фото: президент Польши Анджей Дуда (flickr.com/andrzej_duda)
Автор: Александр Мороз

Президент Польши Анджей Дуда предлагает пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. По его словам, Альянс должен показать Киеву, что не бросает его на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральном секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре со Столтенбергом обсуждал возможное участие украинской делегации в июньском саммите НАТО.

Он также говорил, что во время саммита 2022 года Украина потребует от Альянса конкретной даты, когда она сможет стать равноправным членом НАТО.

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НАТО Украина Анджей Дуда
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