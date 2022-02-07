Дуда предложил пригласить Украину на встречу перед саммитом НАТО

Президент Польши Анджей Дуда предлагает пригласить Украина на встречу перед летним саммитом НАТО в Мадриде. По его словам, Альянс должен показать Киеву, что не бросает его на произвол судьбы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой его совместный брифинг с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом.

"Что касается предстоящего саммита НАТО. Я предложил генеральном секретарю провести встречи Украина-НАТО и Грузия-НАТО... Я считаю, что мы должны пригласить Грузию на встречу глав государств НАТО и на такую же встречу пригласить Украину. Мы должны показать, что не бросаем их на произвол судьбы", - заявил Дуда.