Зеленський обговорив зі Столтенбергом формат участі України у Мадридському саміті НАТО

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом формат участі української делегації в Мадридському саміті Альянсу. Захід пройде в червні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Президент і генеральний секретар обговорили модальність участі України в Мадридському саміті НАТО в червні поточного року і його очікувані результати", - йдеться в повідомленні. Сторони також обмінялися інформацією про дипломатичні заходи, які Україна і НАТО приймають для протистояння загрозам Росії.