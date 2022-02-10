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Зеленський обговорив зі Столтенбергом формат участі України у Мадридському саміті НАТО

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Київ, Четвер 10 лютого 2022 20:05
Зеленський обговорив зі Столтенбергом формат участі України у Мадридському саміті НАТО Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг і президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент України Володимир Зеленський обговорив з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом формат участі української делегації в Мадридському саміті Альянсу. Захід пройде в червні поточного року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

"Президент і генеральний секретар обговорили модальність участі України в Мадридському саміті НАТО в червні поточного року і його очікувані результати", - йдеться в повідомленні.

Сторони також обмінялися інформацією про дипломатичні заходи, які Україна і НАТО приймають для протистояння загрозам Росії.

Нагадаємо, раніше Столтенберг повідомив про телефонну розмову з Зеленським і держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Генсек НАТО зазначив, що обговорювалася підтримка України на тлі агресії Росії.

Як повідомляло РБК-Україна, президент Польщі Анджей Дуда запропонував запросити Україну на зустріч перед самітом НАТО у Мадриді.

Зазначимо, мадридський саміт НАТО пройде 29-30 червня 2022 року в столиці Іспанії. Очікується, що учасники зустрічі обговорять реалізацію програми "НАТО 2030". Її мета - стримування загроз у майбутньому, включаючи зростаючу агресивність Росії.

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Володимир Зеленський НАТО Єнс Столтенберг
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