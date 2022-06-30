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Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине

Новина українською →
Киев, Четверг 30 июня 2022 17:27
Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили усиление военной помощи для украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Также президент Украины добавил, что благодарен Штайнмайеру за сочувствие в связи с ракетным ударом российских войск по ТРЦ в Кременчуге.

При этом в ходе переговоров стороны обсудили возможный визит Штайнмайера в Украину.

Стоит заметить, что еще в начале мая президент ФРГ заявлял о готовности посетить Украину с официальным визитом.

Напомним, ранее министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия и Нидерланды в ближайшее время передадут Украине еще шесть самоходных артиллерийских установок Panzerhaubitze 2000.

Также мы писали, что немецкие САУ Panzerhaubitze 2000 уже находятся в распоряжении украинских войск.

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