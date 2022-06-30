Зеленский обсудил со Штайнмайером усиление военной помощи Украине

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с немецким коллегой Франком-Вальтером Штайнмайером. Стороны обсудили усиление военной помощи для украинских бойцов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу украинского государства в Twitter.

"Обсудили наращивание оборонной поддержки Украины. Ценим солидарность немецкого народа на нашем пути к ЕС и поддержку в противодействии агрессии", - написал Зеленский по итогам переговоров.

Также президент Украины добавил, что благодарен Штайнмайеру за сочувствие в связи с ракетным ударом российских войск по ТРЦ в Кременчуге.

При этом в ходе переговоров стороны обсудили возможный визит Штайнмайера в Украину.

Стоит заметить, что еще в начале мая президент ФРГ заявлял о готовности посетить Украину с официальным визитом.